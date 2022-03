Leïla Slimani : “L’histoire n’est pas seulement un récit qu’on déroule dans des livres”

Deux ans après Le pays des autres, Leïla Slimani signe le deuxième tome d’une trilogie ambitieuse qui revisite l’histoire du Maroc moderne.

Dans Regardez-nous danser, la colonisation semble être un lointain souvenir, dont la gravité continue tout de même de planer sur ceux qui ont connu la lutte pour l’indépendance.

Les années de plomb battent leur plein. Amine et Mathilde ont vieilli. Selim et Aïcha, nés dans le premier tome, sont à présent de jeunes adultes qui se cherchent dans un pays en pleine construction. Un certain Mehdi, dont le parcours est inspiré de celui du père de l’écrivaine, fait son entrée dans cet univers romanesque où l’on ne sait jamais si c’est le Maroc qui fait ces personnages ou l’inverse.

D’une plume fine et subtile, Leïla Slimani relègue l’histoire au second plan et donne à voir les inconnus qui l’écrivent à leur manière. Car la fiction sert aussi à parler de mémoire, autrement.

Les lecteurs que nous sommes se réjouissent de retrouver Amine, Mathilde, Aïcha, Selim, Omar et Selma. Qu’est-ce qui a changé en eux, depuis la fin du premier tome?

Certains ont vieilli, d’autres ont grandi. Amine et Mathilde sont devenus des bourgeois, des notables de Meknès. Ils n’ont plus les soucis d’argent d’autrefois et ne sont plus rejetés comme ils l’étaient à l’époque du protectorat. Pour Mathilde, c’est un accomplissement et elle aimerait que son mari soit capable d’en profiter. Mais Amine a du mal à être heureux. Il a le sentiment que son bonheur est indécent et suscite la jalousie de ceux qui n’ont rien.

Aïcha et Selim, leurs enfants, sont devenus des adolescents. Aïcha étudie la médecine à Strasbourg et Selim, lui, est encore au lycée. Comme beaucoup de transfuges de classe, il leur arrive de se sentir mal à l’aise dans leur propre famille. Ni l’un ni l’autre n’a l’intention de reprendre la ferme.

Enfin, Selma va voir son destin bouleversé par les évènements et Omar, qui travaille au sein des services de renseignement, connaît une crise existentielle et s’interroge sur le sens de sa vie.

“Regardez-nous danser” aborde une période de l’histoire du Maroc qui demeure relativement peu explorée du point de vue fictif et romanesque, contrairement à l’autobiographie ou l’autofiction. Avez-vous eu l’impression d’être face à un terrain vierge ?

C’est vrai que cette période a surtout été traitée à travers des récits autobiographiques et du point de vue de ceux qui ont eu à subir le plus fortement les années de plomb : les opposants, les détenus politiques, les disparus…

Dans mon cas, il ne s’agissait pas d’écrire un roman sur les années de plomb. Au centre de la trilogie, il y a d’abord et avant tout les personnages de la famille Belhaj. Je veux que les individus et leur intimité occupent le centre de mon récit et je ne voulais surtout pas adopter un point de vue d’autorité et écrire avec les informations dont dispose la Leïla Slimani de 2022.

Je veux écrire à hauteur de personnage, écrire au présent de leur vie et ne jamais oublier qu’ils n’ont qu’une vision très partielle et très confuse de leur époque. Comme nous d’ailleurs : que comprenons-nous de notre présent ?

La beauté de cette saga, c’est aussi des points de vue personnels et intimes sur des événements historiques majeurs (l’indépendance, les arrestations des années de plomb, le coup d’Etat de Skhirat…), que l’on a plus souvent eu l’habitude de percevoir à travers un prisme officiel, politique ou militant. Dans quelle mesure la fiction nous permet-elle de revisiter notre histoire ?

La fiction permet de revenir à l’individu et c’est là sa force. La politique ou même le discours historique ont tendance à survaloriser le collectif, à dessiner des groupes ou des clans, au sein desquels les individus disparaissent.

Au contraire, le roman nous permet d’aller à la rencontre d’êtres uniques et singuliers et de découvrir, à travers leurs points de vue, à quel point la vérité est insaisissable. Impossible alors d’établir des frontières nettes et étanches entre le bien et le mal, le vrai et le faux.

Par la fiction et par l’exploration des âmes, nous retrouvons de la complexité et nous éprouvons pour les autres de l’indulgence et de la tendresse. L’histoire n’est pas seulement un récit qu’on déroule dans des livres. Elle est la vie que d’autres individus ont vécue. Elle est faite de ça, d’émotions, de secrets, d’ambiguïtés, de déchirements…

La période postindépendance telle que vous la présentez est constituée d’allers-retours entre l’Orient et l’Occident. La frontière entre les colons et les colonisés se brouille tandis que l’émergence d’une bourgeoisie marocaine devient un nouvel acteur dans les rapports de domination au sein de la société marocaine. Cette complexité, on peine à la retrouver dans les manuels d’histoire…

Je crois malgré tout que quelqu’un qui voudrait vraiment s’y intéresser, et se plonger dans cette époque, pourrait y retrouver les rapports complexes que vous décrivez. Pendant tout le travail préparatoire, j’ai eu à ma disposition une grande diversité de documents : livres d’histoire, discours officiels, archives de journaux, photographies ou archives vidéo.

Et dans ce grand fatras qu’était devenue ma documentation, se sont dégagées des lignes de force, des paradigmes évidents auxquels j’ai consacré une large place dans le livre.

Pour écrire cet opus, vous avez probablement dû consulter une partie de la littérature carcérale qui a commencé à nous parvenir au début des années 2000. Quel regard portez-vous dessus ? Est-ce un pan de notre littérature qui gagnerait à être revisité ?

Elle est très importante ! Je me souviens très bien de l’étonnement et de la fascination qui étaient les nôtres quand nous avons lu les premiers témoignages sur Tazmamart ou Derb Moulay Cherif. C’était un cri après un si long silence.

J’espère que ces livres continuent d’être lus et je pense qu’ils doivent absolument être transmis aux jeunes générations. Il faudrait leur joindre un appareil critique et historique solide, permettant aux jeunes lecteurs de situer les textes dans le contexte politique où ils ont eu lieu.

Tous les régimes répressifs ont donné lieu à ce qu’on a appelé une “littérature carcérale”. Ceux qui ont souffert pour leurs idées et qui ont survécu à la torture ou à l’enfermement ont non seulement envie de témoigner du calvaire qui a été le leur, mais ils ont à cœur que cela ne se reproduise plus et que personne, jamais, ne puisse dire “ça n’a pas existé”.

En racontant le vieillissement de Mathilde et Amine, mais aussi la construction de Aïcha et Selim en tant qu’adultes, ces deux premiers tomes posent également la question des différentes formes de transmission intergénérationnelle. Comment les abordez-vous ?

A mes yeux, c’est le thème central de la trilogie et je dirais même que c’est pour cela que j’ai entamé ce projet. En cinquante ans seulement, le Maroc est un pays qui a changé à une vitesse fulgurante. Quel fossé entre le destin de ma grand-mère et le mien !

En racontant l’histoire d’une famille sur un demi-siècle, ce sont donc aussi ces conflits entre générations qui émergent. Entre Mathilde, qui n’a pas pu faire d’études, qui a vécu toute sa vie dans la dépendance financière à l’égard de son mari, et Aïcha, la future médecin, qui dispose d’un savoir scientifique irréfutable, d’une légitimité et qui gagnera sa vie.

Ce conflit, c’est aussi celui qui oppose Amine, qui a tenu la promesse faite à son père d’exploiter la ferme, et Selim, qui rejette totalement le modèle paternel et se sent écrasé dans cette société patriarcale et hiérarchique.

Et puis Mai 68, c’est la révolte de la jeunesse mondiale contre la génération de leurs parents. Le refus de la guerre, du conformisme, des hypocrisies sont au cœur du mouvement hippie.

Lors de notre précédent entretien, vous aviez confié que votre père avait été fondateur dans votre façon d’écrire. Des éléments de son parcours peuvent être associés à ceux du personnage de Mehdi. Tandis que vous continuez d’écrire et avancez vers la fin de cette trilogie, ce sentiment se confirme-t-il ?

Oh oui, il est de plus en plus présent et, étrangement, le chagrin est plus vif aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Cette trilogie, il en sera le personnage principal. C’est pour lui que j’écris : chaque mot, chaque phrase, chaque page. Pour laver son honneur et rétablir son nom.

Arrivez-vous déjà à visualiser ce qui vous attend, d’un point de vue littéraire et romanesque, après le troisième tome du “Pays des autres”, prévu pour 2024 ?

C’est encore très flou, mais je sens monter l’excitation. J’ai hâte de me mettre à ma table et de retrouver mes personnages. Je les aime tant.

