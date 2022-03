8ème session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne : 4 points à retenir

La 8ème session de la haute commission maroco-mauritanienne a commencé le 9 mars à Rabat, au niveau des hauts fonctionnaires. Depuis, plusieurs réunions et entretiens entre des ministres ont été tenues, notamment des entretiens entre le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal, arrivé jeudi à Rabat.

Outre le secteur du tourisme, ces multiples rencontres ont abouti à la signature de 13 accords bilatéraux visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l’investissement, du commerce, de l’industrie, de l’habitat, de l’environnement, du développement durable, de la sécurité, de santé, de la culture, de l’agriculture, de la pêche maritime, de la formation professionnelle et du dépôt et gestion.

Les deux chefs des gouvernements appellent à une plus forte adhésion des acteurs économiques

Pour Aziz Akhannouch et son homologue mauritanien Mohamed Ould Bilal, le Maroc et la Mauritanie ont réussi, au cours des dernières années, à établir un cadre juridique, dense et diversifié, pour la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Akahnnouch a ensuite indiqué que cette session se veut « une opportunité idoine pour passer en revue et évaluer le bilan de notre coopération dans les différents domaines aussi bien politique, économique, culturel que social », appelant à une « forte implication des opérateurs économiques des deux pays en vue de permettre la réalisation de projets d’investissements conjoints qui profitent aux deux parties, ainsi que la mise en place de projets productifs et de partenariats stratégiques pouvant servir de modèle de coopération Sud-Sud ».

Quant aux liens unissant les deux pays, Akhannouchna a mis en exergue les plans spirituel et culturel, en raison notamment « des constantes religieuses communes, représentées par le rite malékite, le dogme achaarite, le soufisme et les confréries soufies (Tijaniya, Kadiriyah et Chadiliya) ».

Le premier ministre mauritanien a, quant à lui, souligné la nécessité de « renforcer notre action commune, à travers l’actualisation et l’élargissement d’instruments de notre coopération, à même de garantir, d’une part, leur compatibilité avec les objectifs fixés, et d’autre part, avec les exigences des réalités nouvelles dans nos pays et dans le monde qui nous entoure », se félicitant des 13 accords signés entre les deux pays lors de cette session : « les conventions, les mémorandums d’accord et les programmes opérationnels, signés au cours de cette session sont de nature à faire avancer la dynamique escomptée pour notre coopération bilatérale, puisqu’elle couvre la bonne partie des domaines de développement ».

Urbanisme et aménagement du territoire

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri s’est réunie, vendredi à Rabat, avec son homologue mauritanien Sid Ahmed Ould Mohamed.

Une visite de travail qui s’inscrit dans le cadre de l’échange d’informations et du partage d’expériences en matière d’évolutions institutionnelles, organisationnelles et fonctionnelles dans les secteurs de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme et de l’habitat, selon un communiqué du département gouvernemental.

Cette visite fut, ainsi, l’occasion d’exposer la stratégie marocaine dans les domaines de la requalification des villes, de la planification stratégique concertée, ainsi que le rôle des partenariats entre l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé dans le développement durable des villes et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Promotion des relations bilatérales commerciales

La promotion des relations commerciales et industrielles entre le Maroc et la Mauritanie a été au centre d’un entretien tenu, vendredi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la ministre mauritanienne du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass.

Pour Mezzour, cette réunion a été une occasion pour partager les expériences des deux côtés pour faire en sorte que chaque pays profite des expériences réussies de l’autre, à même d’être en mesure de renforcer la création et de la valeur et de l’emploi. Le ministre marocain a également appelé à la mise en place les moyens pour encourager les investisseurs et les opérateurs des deux pays et pour contribuer à la promotion des relations économiques.

Selon la responsable mauritanienne, cette rencontre est une « occasion pour mettre en place les jalons d’une collaboration fructueuse entre les deux parties et entamer une nouvelle étape dans les relations commerciales et industrielles bilatérales ».

Coopération agricole entre Rabat et Nouakchoutt

Le ministre marocain de l’Agriculture Mohamed Sadiki, s’est réuni, ce vendredi à Rabat, avec les ministres mauritaniens de l’Économie maritime et de l’Agriculture, Dy Ould Zein et Sidna Ould Ahmed Ely.

Les trois responsables ont ainsi discuté de la promotion des pistes de coopération et d’échange dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche maritime et de la santé animale entre le Maroc et la Mauritanie.

« Il existe plusieurs axes de coopération entre les deux pays et nous aurons trois conventions-cadres à signer. Nous prévoyons dans ce sens la mise en place d’une commission mixte dédiée au suivi de cette coopération dans ces domaines », a affirmé Mohamed Sadiki. L’axe de la recherche et de la formation sont importants, a-t-il relevé, notant dans ce sens que des sessions de formation au profit des Mauritaniens et d’échange de l’expertise entre les deux parties sont également prévues.

« Nous avons également discuté des défis de la région dans le domaine de l’agriculture. Nous poursuivrons notre dialogue et coopération dans l’intérêt des deux pays », a déclaré le ministre mauritanien Sidna Ould Ahmed Ely.

(avec MAP)