Réunion d’urgence ce jeudi pour étudier les impacts économiques de la guerre en Ukraine sur le Maroc

La réunion se tiendra entre les différents acteurs publics et privés pour étudier les impacts économiques et financiers de la guerre sur l’économie marocaine. L’annonce a été faite par Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, jeudi après le Conseil de gouvernement.

“Une réunion se tiendra ce jeudi soir entre la ministre de l’Économie et des Finances, le GPBM, Bank Al-Maghrib, l’Office des changes et la CGEM pour étudier les éventuels impacts sur notre économie”, a déclaré le ministre.

Mustapha Baitas a par ailleurs insisté sur le fait que la crise n’avait pas eu d’impact sur la disponibilité des produits et des matières premières importés pour le moment, mais plutôt sur les prix (augmentation).

“Après la France, la Russie et l’Ukraine représentent les deuxième et troisième pays exportateurs de blé tendre et d’orge vers le Maroc (Russie 25 % et Ukraine 15 %)”, a rappelé le ministre, soulignant que les importations prévues au niveau du blé tendre représentent 8,7 millions de quintaux et que le Maroc en a déjà importé 5,6 millions. “Il en reste donc 3 millions que le Maroc peut importer auprès de la France ou d’autres pays”, a-t-il ajouté.

Au niveau de l’importation de l’orge, 13 % provenaient d’Ukraine durant les cinq dernières années contre 3 % pour la Russie. La quantité d’orge importée de Russie prévue est de 0,6 million de quintaux, et 0,5 million ont déjà été importés, a-t-il indiqué.