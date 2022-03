Suite au retrait des oranges marocaines du marché néerlandais, l’ONSSA explique

La substance détectée dans ces agrumes exportés du Maroc aux Pays-Bas n’est autre que le chlorpyrifos présent à une teneur de 0,017 mg/kg, soit supérieure à la limite de détection admise par le règlement de l’Union européenne (0,010 mg/kg). Il s’agit d’un insecticide interdit par l’Agence américaine pour la protection de l’environnement.

Selon l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), cette décision des autorités néerlandaises ne concerne qu’un lot d’oranges et pas les autres expéditions de ce fruit vers ce marché européen.

“Au niveau du marché intérieur, l’ONSSA met en œuvre annuellement des plans de surveillance et de contrôle des résidus de pesticides dans les fruits et légumes qui couvrent l’ensemble des régions du Maroc pour s’assurer de la salubrité des produits commercialisés (…) de même, à l’importation, les fruits et légumes importés sont soumis à un contrôle analytique systématique en matière de résidus de pesticide. Les produits reconnus non conformes sont refoulés et non admis sur le marché national”, indique l’ONSSA dans un communiqué.

Au Maroc, l’usage de cet insecticide a été interdit depuis le 10 février 2022, mais demeure toujours autorisé dans d’autres pays, notamment le Canada, l’Australie et le Japon.