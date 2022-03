Selon l’ONDA, plus de 2800 Marocains venus d’Ukraine depuis le 15 février

Ce sont 2432 passagers qui sont arrivés à l’aéroport international Mohammed-V de Casablanca, via 16 vols de la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) à partir de la capitale ukrainienne Kiev et de pays limitrophes de l’Ukraine, tandis que 378 autres passagers sont arrivés à l’aéroport Tanger-Ibn Batouta, via 3 vols de la compagnie Air Arabia, détaille l’ONDA.

Pour rappel, la Royal Air Maroc avait annoncé, fin février, le lancement de vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine. Ces vols ont été programmés au départ de Bratislava (Slovaquie), Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie) et Varsovie (Pologne).

(avec MAP)