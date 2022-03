“Abraham Works” : l’initiative des Affaires étrangères israéliennes en faveur des étudiants marocains

Lundi, Israel Today a annoncé la programmation du déplacement d’Idan Roll dans les différents pays signataires des Accords d’Abraham afin d’expliquer ses ambitions qui consistent en la proposition de formations en hautes technologies auprès d’entreprises israéliennes aux étudiants des différents pays, notamment le Maroc, le Bahreïn et les Émirats arabes unis, en plus de la Jordanie et l’Égypte.

Idan Roll aurait dévoilé ce projet lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Maroc en Israël, Abderrahim Bayoud. Différentes sources gouvernementales indiquent que ce projet nommé “Abraham works” sera financé par le ministère des Affaires étrangères ainsi que les différents pays signataires des Accords d’Abraham.

Cette initiative contribuera à l’économie des pays y participant et à un véritable rapprochement entre les peuples. Dans un communiqué publié par le ministère, il est précisé que le citoyen moyen de ces pays aura “une opinion beaucoup plus positive de l’État d’Israël”, indiquant que ces accords lui profiteront personnellement.