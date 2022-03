Présidentielle en France : 12 candidats sur la ligne de départ

Ce matin, conformément à la Constitution et aux textes en vigueur, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour l’élection à la Présidence de la République qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains”, a expliqué Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français. Il a précisé avoir reçu 13.672 parrainages d’élus, dont 13.427 ont été validés.

Les 12 candidats, qui ont obtenu les 500 signatures nécessaires dans au moins trente départements différents sont, de la droite vers la gauche : Marine Le Pen (Rassemblement national), Eric Zemmour (Reconquête !), Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France), Valérie Pécresse (Les Républicains), Emmanuel Macron (La République en Marche), Anne Hidalgo (Parti socialiste), Yannick Jadot (écologiste), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Fabien Roussel (Parti communiste français), Jean Lassalle (Résistons !), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste), sur laquelle existait encore une incertitude.

Le Conseil constitutionnel s’est aussi assuré du “consentement” des candidats à participer à l’élection et a “constaté” le dépôt d’une déclaration de patrimoine et d’une autre d’intérêt et d’activité, a précisé Fabius.

Philippe Poutou, déjà candidat en 2017 et 2012, a été le dernier à se joindre à la liste. Le conseiller municipal de Bordeaux ne disposait que de 439 parrainages jeudi, selon le dernier comptage publié. En revanche, François Asselineau, candidat favorable au Frexit qui était en lice il y a cinq ans, ne pourra pas se présenter à nouveau cette année.

(avec AFP)