De nouveaux vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine les 7 et 8 mars

Ces vols seront opérés les 7 et 8 mars , au départ de Budapest (Hongrie), de Varsovie (Pologne) et de Bucarest (Roumanie) à destination de Casablanca au même tarif fixe de 750 dirhams TTC, a annoncé la RAM dans un tweet.

⚠️MISE A JOUR : Vols additionnels pour les Marocains en Ukraine Royal Air Maroc continue à renforcer son offre en faveur des Marocains établis en Ukraine avec de nouveaux vols le 7 et 8Mars 2022 au départ de Bucarest et Varsovie vers Casablanca au même tarif fixe de 750MAD TTC — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 6, 2022

⚠️ UPDATE : De nouveaux vols pour les Marocains en Ukraine Royal Air Maroc a lancé de nouveaux vols spéciaux le 7 et 8 Mars 2022 au départ de Budapest vers Casablanca pour les Marocains établis en Ukraine au même tarif fixe de 750 MAD TTC. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 5, 2022

Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie nationale, précise-t-on.

Ces nouveaux vols viennent s’ajouter à d’autres annoncés, antérieurement, par le transporteur national pour les 3 et 4 mars au départ de Bratislava, Bucarest et Budapest vers Casablanca et à d’autres vols programmés au départ de Bucarest, de Budapest et de Varsovie à destination de la capitale économique du Royaume.

