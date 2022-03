Loubna Abidar : “J’ai beaucoup souffert à cause de “Much Loved”, j’ai même fait des tentatives de suicide”

Smyet bak ?

Omar.

Smyet mok ?

Ibtissam.

Nimirou d’la carte ?

EE128465… Un truc comme ça, je ne m’en souviens pas exactement. Il faut dire que je ne l’utilise plus beaucoup.

Akhannouch, la retraite internationale de Hakim Ziyech ou encore la troisième dose de vaccins… sur votre page Facebook, vous commentez de manière continue l’actualité du pays. Le Maroc vous manque-t-il ?

Le Maroc me manque toujours. J’y revenais souvent après mon installation en France. Mais cela fait maintenant trois ans que je n’y suis pas allée, notamment à cause des tournages et du Covid-19. Mais je compte y revenir bientôt pour faire le plein de soleil et de visages souriants. Le Maroc fait partie intégrante de moi, je suis le Maroc et le Maroc est moi. https://youtu.be/z5uaibbCVak

Actualité toujours, vous n’avez pas réagi à la polémique autour des mots d’amour sur les paquets de Merendina. Vous ne croyez plus en l’amour ?

Loubna Abidar

“Je peux par exemple acheter un paquet de Merendina avec la phrase “je t’aime”…