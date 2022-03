Témara : ouverture du centre hospitalier provincial Lalla Aïcha

Ce centre hospitalier permettra de renforcer l’offre de soins au niveau de la région de Rabat-Salé-Kenitra, principalement au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara, qui connaît une augmentation du taux de croissance démographique et une surcharge au niveau des établissements de santé relevant de cette province et ses environs.

L’établissement, construit sur une superficie totale d’environ 23.000 mètres carrés, avec une enveloppe budgétaire d’environ 380 millions de dirhams, permettra la couverture d’une population de 740.000 personnes.

La capacité litière de l’établissement s’élèvera à 272 lits, dont 60 dédiés au service médical, 30 aux services d’orthopédie et de neurochirurgie, 60 au service de chirurgie et 90 au service de la mère et de l’enfant, en plus de 26 lits au service de réanimation et des urgences.

Le centre hospitalier provincial permettra des examens du système digestif, du système respiratoire, des examens cardiovasculaires, d’otorhinolaryngologie (ORL), des examens du système nerveux, ainsi que des services de santé maternelle et infantile, entre autres services.

Les services médicaux spécialisés seront également équipés de matériel d’examen auditif et oculaire, ainsi que de l’électroencéphalographie (EEG), l’électromyographie (EMG) et l’électrocardiographie d’effort, en plus de doter le laboratoire médical des derniers équipements et technologies.

Cette infrastructure vise aussi à diminuer la surcharge au niveau du centre hospitalier universitaire Ibn Sina, une destination contraignante pour un grand nombre de patients.