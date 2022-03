Perfection mortelle : “Une chute infinie”, de Mohamed Leftah

Il s’appelait Khalid, il a mis fin à ses jours en se jetant du haut d’un bâtiment de son lycée, à Settat dans les années 1960, las de supporter l’intolérance et l’hypocrisie autour de lui.

“C’est en mémoire, et à la mémoire d’un dormeur de cour inoubliable — cour un instant encore poudreuse, avant qu’elle n’eût accueilli, et dès lors et à jamais cour princière, la chute du corps céleste, splendide — que j’entame et dédie cette petite chronique.”

Splendide, cette chute infinie où Mohamed Leftah voit l’ultime acte de bravoure, celui d’une rupture brutale avec la société.

«Une chute infinie»

