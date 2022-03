Emploi : la généralisation du programme Awrach sur tout le royaume à partir de ce 1er mars

Le coup d’envoi de la troisième et dernière phase du programme Awrach a été donné, le 28 février, lors d’une réunion du comité stratégique présidé par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Selon le communiqué publié à l’issue de cette réunion, le programme s’élargira à 39 provinces, notamment Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Asilah, Tétouan, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Meknès, Fès, Ifrane, Sefrou, Taza, Kénitra, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Beni Mellal, Fqih Bensalah, Khouribga, Benslimane, El Jadida, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Settat, Qalaat Sraghna, Marrakech, Safi, Midelt, Agadir, Inzegane-Ait-Melloul, Assa Zag, Guelmim, Tan Tan, Boujdour, Laâyoune et Aousserd.

Lors de la présentation du programme faite lundi par le ministre de l’Insertion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, celui-ci s’est contenté de citer l’état d’avancement de l’exécution du programme en insistant sur les réunions des commissions régionales et locales portant sur le volet de l’inclusion durable et les chantiers publics temporaires lancés dans 37 provinces.

La présentation de Sekkouri a porté également sur la formation de plus de 700 responsables territoriaux sur le programme, dont plus de 200 régionaux et plus de 500 provinciaux.

Lancé le 12 janvier 2022 et financé à hauteur de 2,25 milliards de dirhams, le programme Awrach est un programme gouvernemental aux objectifs ambitieux, notamment la création de 250.000 emplois directs durant la période 2022-2023, mais aux moyens modestes.