Etats-Unis ou Russie? le dilemme des pays du Golfe après l'invasion de l'Ukraine

Si les Occidentaux ont unanimement condamné l’invasion russe de l’Ukraine, les monarchies arabes du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont restées en majorité silencieuses. Leur réticence s’explique par l’importance des enjeux tels l’énergie, les finances et la sécurité, selon des experts. « Non seulement les liens économiques se renforcent, mais également les liens sécuritaires entre ces pays et Moscou« , explique à l’AFP Anne Gadel, contributrice régulière pour l’Institut Montaigne sur les pays du Golfe.

Vendredi, les Emirats arabes unis se sont abstenus avec la Chine et l’Inde lors d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU sur une résolution co-écrite par les Etats-Unis et l’Albanie demandant à Moscou de retirer ses troupes d’Ukraine. La Russie a opposé son veto. Après le vote, l’agence émiratie WAM a fait état d’un appel téléphonique entre les chefs de diplomatie des Emirats et des Etats-Unis. La Russie a elle annoncé une rencontre lundi à Moscou entre les ministres des Affaires étrangères russe et émirati.

Au sein du CCG, le Koweït et le Qatar se sont abstenus de critiquer la Russie depuis l’invasion jeudi, dénonçant juste les violences. L’Arabie saoudite, chef de file du CCG, Oman et Bahreïn ont gardé le silence jusqu’ici. »Trouver un équilibre sera particulièrement difficile pour les Emirats … dans la mesure où ils disposent actuellement d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU« , souligne Mme Gadel. Pendant des décennies, les Etats-Unis, qui ont des bases militaires en Arabie saoudite, aux Emirats, au Qatar et à Bahreïn, se sont posés en défenseurs des pays du CCG face à des possibles menaces. Et les deux camps ont un adversaire commun: l’Iran.

Mais Ryad et Abou Dhabi ont eu ces dernières années des relations en dents de scie avec les Etats-Unis, en lien avec la question des droits humains, les accords d’armement et le conflit au Yémen. Les services de renseignement américains ont accusé Ryad de l’assassinant du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. En décembre 2021, Abou Dhabi a menacé les Etats-Unis d’annuler un méga-contrat portant sur l’achat d’avions de combat F-35.

Et l’administration de Joe Biden a quelque peu limité ses interventions militaires dans la région. Elle a aussi retiré les rebelles yéménites de sa liste des « organisations terroristes », ce qui a provoqué l’ire des Saoudiens qui les combattent au Yémen en guerre. Les pays du Golfe « comprennent qu’ils ont besoin de diversifier leurs alliances pour compenser le retrait perceptible des Etats-Unis dans la région« , selon Mme Gadel. « La Russie est considérée comme un allié idéologique, tandis que les demandes américaines en matière de droits humains deviennent problématiques« , selon Andreas Krieg, chercheur spécialiste du Moyen-Orient au King’s College de Londres.

Malgré la coopération sécuritaire grandissante avec la Russie, la plupart des pays du CCG « mettraient leur oeuf de sécurité dans le panier américain », estime M. Krieg. Même s’ils ont « commencé à diversifier les liens dans d’autres domaines avec les concurrents et les adversaires des Américains ». Les échanges commerciaux entre la Russie et les pays du CCG ont atteint cinq milliards de dollars en 2021, surtout avec les Emirats et l’Arabie saoudite, selon les chiffres officiels. En tant qu’acteurs majeurs sur les marchés énergétiques, la plupart des pays du CCG entretiennent avec la Russie des relations de producteurs partenaires. Ryad et Moscou dirigent l’alliance OPEP+, contrôlant strictement la production pour soutenir les prix.

Opep+ est formée de 23 membres, les 13 pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés. L’Opep avait limité sa production pour soutenir les cours dans le cadre de son accord avec ses alliés de l’Opep+. « Les pays arabes membres de l’Opep sont dans une situation difficile diplomatiquement« , car le maintien de l’accord Opep+, qui contrôle la production, « est clairement au premier plan de leurs considérations », affirme à l’AFP Ellen Wald, chercheure au groupe de réflexion Atlantic Council.

« Les pays du Golfe ont peur de nuire à cette relation et cherchent à maintenir la participation russe à l’Opep+ (…) Si la Russie quitte l’alliance, l’accord va probablement s’effondrer« , dit-elle. »Rester silencieux sur l’action russe en Ukraine est probablement la meilleure ligne de conduite pour le moment, mais cette position pragmatique peut devenir intenable si (les pays du Golfe) sont pressés (à réagir) par les dirigeants occidentaux« , ajoute Ellen Wald.