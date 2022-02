Gérard Darmon : “On devrait s’occuper un peu plus des fraudes fiscales et arrêter d’aller emmerder ceux qui fument de l’herbe”

Smyet bak ?

Henri Messaoud

Smyet mok ?

Lilianne Rachel

Nimirou d’la carte ?

Je ne sais pas du tout, j’ai dû la laisser quelque part…

On découvre un peu surpris que vous avez une CIN… Pourquoi avoir demandé la nationalité marocaine ?

C’était une conversation tout à fait informelle avec le frère de Sa Majesté. Un jour je lui ai dit que ça faisait une quarantaine d’années que j’allais au Maroc, que je savais que mes ancêtres étaient de Tétouan et du Rif et j’ai ajouté que j’aurais très bien pu être marocain, que j’aurais adoré ça. Moulay Rachid m’a dit, une semaine après, qu’il en avait parlé à Sa Majesté et que ce dernier était tout à fait décidé à m’offrir la nationalité marocaine, ce qui est un fait plutôt rare.

Ça s’est fait aussi facilement ?

“J’étais extrêmement fier d’avoir obtenu cette nationalité marocaine parce qu’on en parlait beaucoup avec mes parents” Gérard Darmon

Il a fallu que j’écrive une petite lettre de motivation, et j’ai eu une réponse favorable. A…