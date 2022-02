Éric Zemmour, une imposture française décryptée par Driss Ajbali

Le lecteur est prévenu en couverture du livre, où trône une citation de l’écrivain algérien Mouloud Mammeri : “Une erreur scientifique peut tuer des personnes, une erreur culturelle peut tuer des générations”.

On devine le propos de l’auteur, qui est de décortiquer le message que véhicule Eric Zemmour. Est-il lui-même une erreur scientifique ou une erreur culturelle ?

L’homme qui a fait de l’outrage, sociétal et culturel, une façon d’être, ne peut qu’être la révélation d’un système politique français qui n’arrive plus à produire des politiciens de grande envergure. Il est, selon Nicolas Sarkozy, cité par l’auteur, un symptôme du “vide politique”, une erreur autre que scientifique, mais multifacettes.

Eric Zemmour, né à Paris, entretient une mythologie : sa filiation de juif berbère d’Algérie. C’est une manière de signifier qu’il connaît, lui le “dhimmi”, ces Arabes et ces musulmans pour avoir vécu avec eux. C’est l’une de ses plus grandes fumisteries. Il les connaît tellement bien les Arabes qu’il se croit légitime pour les dénigrer : “Avec les Arabes, si on est trop ouvert, ils se croiront tout permis”.

Ce livre revient sur le parcours d’un homme qui, avant de candidater pour la présidentielle 2022 en France, a connu la réussite en tant que journaliste et polémiste. Plusieurs supports de presse, entre radios, chaînes TV et journaux, l’ont accueilli à bras ouverts, lui reconnaissant un certain talent. Ils lui ont tellement soufflé qu’il avait du talent, un message à porter et à défendre, qu’il devrait passer à l’étape supérieure. Se porter candidat à la présidentielle est l’étape finale de ce parcours que l’on ne peut qualifier de quelconque.

Pourquoi tant de haine alors ? D’où vient cette haine ? “Zemmour le séfarade, le juif berbère, n’est ni un enfant de la Shoah, ni un enfant du Vel d’Hiv. Il aurait été né au Maroc, qu’il serait plus paisible avec sa judaïté orientale, comme tant d’autres séfarades qui vivent aujourd’hui en Israël et qui continuent à cultiver une passion pour le Maroc, leur pays de toujours. Zemmour, à défaut d’avoir ce type de lien, fait de l’Algérie son indigestion identitaire. Sa Shoah intime”. Mais pas que, apparemment.

«Éric Zemmour, un outrage français»

Driss Ajbali

La démocratie qui divise

La folie des grandeurs semble avoir rattrapé l’homme. Sa condamnation pour “incitation à la haine raciale”, qu’il considère comme un délit d’opinion, il l’attribue à des juges trop puissants, manipulés par le pouvoir en place, pour l’empêcher de briguer un mandat présidentiel. Même “le nom de son parti est typique de la manipulation du subconscient : Reconquista”.

Ainsi, il se voit marcher dans les pas d’Isabelle la Catholique, et entend chasser les Arabes de France. Sauf que l’Inquisition n’a pas chassé que les Arabes, elle a aussi chassé les juifs. Des juifs comme lui. Cela lui pose-t-il un problème d’utiliser le terme de Reconquista ? Pas le moins du monde. D’ailleurs, une bonne partie de l’intelligentsia juive en France le considère comme “ouvertement antisémite”.

L’homme a tellement pris du galon qu’il entend “sauver la France”. De quoi ? Du “Grand remplacement en cours”. Les immigrés, arabes et noirs, sont en train de remplacer les populations de souche, et aspirent donc, à terme, à anéantir la civilisation judéo-chrétienne.

On l’aura compris : lui seul peut éviter ce remplacement, et sauver, in extenso, le monde. Selon Driss Ajbali, Eric Zemmour propose une société “où on ne vit plus côte à côte, mais face à face”. Ce livre, volontairement à charge, permet au lecteur de se faire une idée du futur président que les Français devront choisir en avril prochain.