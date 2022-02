Catastrophes Climatiques et Risques Sociétaux : Augurisk intègre le club fermé de la Techstars

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Augurisk vient d’annoncer son adhèsion au prestigieux accélérateur Techstars – Industries of the Future. Certes un exploit loin d’être négligeable pour cette entreprise américaine portant une signature marocaine.



Dans le cadre de ce programme, l’équipe de Augurisk entrera en collaboration avec les meilleurs scientifiques en technologies émergentes de chez Oak Ridge National Laboratory, Tennessee Valley Authority et University of Tennessee dans le but de produire une nouvelle génération d’algorithmes prédictifs pour désastres naturels et risques sociétaux : « Nous voyons en cette opportunité un moyen de mieux servir notre mission, qui est d’aider à mieux mitiger les risques liés au crime et aux désastres naturels aux Etats unis », explique Mohamed Mezian, fondateur de Augurisk.

Et de poursuivre que son équipe comprend des climatologues passionnés possédant une connaissance approfondie du changement climatique, de ses causes et de ses conséquences : ‘‘ L’équipe Augurisk est passionnée par l’environnement et le changement climatique…Nous croyons qu’aujourd’hui plus que jamais, les gens méritent de mieux connaître les conséquences du changement climatique afin d’être mieux préparés pour l’avenir’’.

Pour rappel, Techstars, le réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir, a annoncé en ce début du mois de février la classe inaugurale de l’accélérateur des industries du futur en partenariat avec le laboratoire national d’Oak Ridge, la Tennessee Valley Authority et le système de l’Université du Tennessee. Basé dans la région métropolitaine d’Oak Ridge-Knoxville, Tennessee, le programme d’accélération se concentrera sur le soutien et l’avancement de startups de classe mondiale axées sur les technologies émergentes dans tous les secteurs, notamment l’intelligence artificielle, la fabrication de pointe, les sciences de l’information quantique, la biotechnologie, l’énergie propre et la 5G. Il s’agit du premier programme d’accélérateurs de Techstars basé dans le Tennessee.

« Je suis honorée d’annoncer la première classe Techstars Industries of the Future avec 10 fondateurs exceptionnels créant des technologies révolutionnaires qui changeront ce monde », a déclaré Tricia Martinez, directrice générale de Techstars Industries of the Future Accelerator, notant que « Ces entreprises Techstars bénéficieront d’un accès et d’un soutien pratique de la part des leaders mondiaux et des meilleurs scientifiques des technologies émergentes chez nos partenaires ORNL, TVA et UT. Il est maintenant temps pour les startups, les investisseurs et l’industrie de jeter un œil sur le pôle d’innovation technologique en pleine croissance dans l’est du Tennessee. Ce n’est que le début. »

La classe inaugurale de l’accélérateur Techstars Industries of the Future fonctionnera sur une période de trois mois à compter du 21 février et se terminera par une journée de démonstration à la fin du programme le 26 mai.