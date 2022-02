[VIDÉO] Zainab Fasiki passe “Au Tablier !” avec TelQuel

A 19 ans, alors qu’elle était encore étudiante en ingénierie mécanique, Zainab Fasiki a fait beaucoup parler d’elle grâce à ses dessins de femmes nues qui lui ont fait gagner des milliers de fans et des partenariats avec de nombreuses organisations nationales et internationales dont l’ONU et le UNHCR, ainsi qu’une large couverture médiatique au Maroc comme à l’étranger.

Mais ce succès a également attiré des messages de haine et des menaces sur les réseaux sociaux. Alors que ses “haters” se multipliaient, Zainab a poursuivi son combat pour la liberté du corps de la femme marocaine en publiant son livre “Hshouma”, qui se veut un guide expliquant en dessins, de manière simple et sans tabous, la sexualité et les orientations sexuelles, les identités de genre, et la relation avec le corps.

Dans cet épisode, Zainab s’ouvre à la cheffe sur l’impact psychologique de sa surmédiatisation et lui parle de ses projets à venir, dont une BD inspirée par son livre préféré : Rêve de femmes de Fatima Mernissi. Celle qui se décrit comme “artiviste” a également pour mission de préparer une salade riche au quinoa et au poulet à la sauce avocat et basilic. Sera-t-elle aussi douée en cuisine qu’en dessin ?

Toutes les deux semaines, cheffe Rim Chami reçoit chez elle une personnalité, pour discuter de ses souvenirs d’enfance, de son parcours professionnel et de son actualité, tout en cuisinant un repas sur lequel l’invité sera noté.