Après la crise MoroccoTech, l’APEBI sort du bois

Dans la foulée de la polémique soulevée par le lancement de la marque MoroccoTech, l’échec de son enregistrement auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le débat engendré suite à l’enregistrement de son nom de domaine, l’APEBI sort du bois. Dans un communiqué diffusé ce 1er février, la Fédération des technologies de l’information, de télécommunication et de l’offshoring évoque cette polémique suite à une réunion avec son conseil des sages, qui rassemble les anciens présidents de la fédération.

Une communication où l’APEBI réaffirme sa “crédibilité” construite “action par action, depuis plus de 30 ans” et dans laquelle elle dénonce les “attaques et les injures” visant le président et le vice-président de la fédération, Amine Zarouk et Mehdi Alaoui, qu’elle qualifie de “diffamatoires”. “Les instances de…