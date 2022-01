Abdellatif Bardach : “Si un régulateur prend en compte toutes les remarques, il perd son rôle”

Abdellatif Bardach est un homme pressé.

Quelques heures après la publication de notre enquête (N°981 de TelQuel) consacrée à l’élaboration du Code du réseau électrique national de transport (CRENT, voir encadré) – ainsi qu’à ses lacunes –, le patron de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) accepte de nous accorder un entretien. Il affirme vouloir fournir des “éclaircissements” au plus vite et livrer sa vérité. Nos attentes sont donc grandes lorsque nous débarquons au siège de l’ANRE en début de semaine. Mais elles sont rapidement douchées. L’homme est visiblement heurté. Il questionne des passages de notre enquête et remet en cause l’objectivité de notre média. Le début de notre entretien vire à l’interrogatoire. Au bout de quelques minutes d’échanges, néanmoins, notre hôte du jour consent à nous…