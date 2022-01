Code de transport électrique : enquête sur une occasion ratée

Censée être l’une des rampes de lancement du Nouveau modèle de développement, la libéralisation du secteur énergétique semble vouée à l’échec. Dernier exemple en date, le Code de transport électrique adopté le 20 décembre dernier. Censé fixer les règles du jeu d’un marché de l’électricité entièrement libéralisé, affichant des prix compétitifs et décarbonés, le texte maintient le statu quo et le monopole de l’ONEE. Et relègue même l’Agence nationale de régulation de l’électricité, le régulateur du marché, au second rang.

Par Soufiane Chahid