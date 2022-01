2022, l’année du rebond ?

La soudaine résurgence du virus à travers le variant Omicron tempère les espoirs d’un net rebond de l’économie en 2022. En dépit de prévisions de croissance optimistes, l’incertitude que fait planer le virus sur les chaînes logistiques et le risque d’une accentuation des tensions inflationnistes font craindre le pire. Mondialisation oblige, le Maroc ne peut se soustraire à son environnement international. Celui-ci est rattrapé par une pandémie que l’on croyait sur le point de tirer ses dernières salves. Du coup, le contexte est marqué par la hausse des prix de l’énergie et le ralentissement de la locomotive chinoise qui prive les marchés d’un booster de la croissance mondiale. Le tout sous-tendu par ce qui semble être un début de guerre froide entre les deux puissances structurantes de la planète, les États-Unis et la Chine. Sans oublier une Russie en embuscade, notamment sur…

