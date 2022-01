Hassan II vu par “l’Historiographe du Royaume”, de Maël Renouard

Je fus en grâce autant qu’en disgrâce. De l’un ou l’autre état les causes me furent souvent inconnues. À l’âge de quinze ans j’avais été placé au Collège royal, dans la classe de l’aîné des princes…”, c’est le narrateur qui se présente en ces termes.

Celui que le destin projette ainsi dans l’entourage du futur roi du Maroc, Hassan II, aurait tort de trop croire en son étoile et de ne mettre aucune borne à ses ambitions. Il n’est pas sans risque d’avoir systématiquement devancé un prince au tableau d’honneur. Attend-il d’être appelé au gouvernement ? On l’envoie en exil. Se croit-il perdu à jamais ? On le nomme historiographe du royaume.

«l'Historiographe du Royaume»

Ce n’est pas pour déplaire à ce conseiller lettré. Mais il a appris à redouter, dans toute faveur apparente, un jeu dont il serait obscurément la proie. Une œuvre de fiction qui nous fait revivre trente ans d’histoire du Maroc, entre le crépuscule du “protectorat” et le début des “années de plomb”.

L’Historiographe du Royaume, de Maël Renouard, éditions La Croisée des Chemins (2021)

