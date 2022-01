Depuis le 1er janvier 2022, la France a pris les rênes de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne pour six mois. Si cette position ne lui confère aucun pouvoir coercitif sur les pays constituant l’ensemble régional, elle lui permet de fluidifier et organiser les réunions et les discussions sur les grands enjeux. L’occasion pour le Maroc de pousser quelques dossiers après ses délicatesses avec certains partenaires ou alliés européens.