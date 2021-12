Yasmina Olfi : “Les réseaux sociaux peuvent avoir un côté très néfaste sur la santé mentale”

Smyet bak ?

Mounir.

Smyet mok ?

Najat.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Nimirou d’la carte?

EE311862… (Rires) vraiment lol.

Vous vous considérez comme une influenceuse ?

Je dirais plutôt créatrice de contenu et entrepreneure digitale.

La création de contenu a pour but d’influencer les gens. Pourquoi ne pas assumer le terme influenceuse ?

Ce n’est pas que ça me dérange, je trouve que c’est un peu galvaudé et, parfois, ça peut avoir une connotation péjorative. Quand tu es jeune on te dit “cette personne a une mauvaise influence”, etc. Ce qui est induit par le terme, c’est que c’est quelqu’un qui va vouloir influencer tes choix de consommation ou tes comportements sociétaux. Quand je me définis, c’est le terme que j’utilise, mais aussi, effectivement, c’est le terme qui a été donné à la profession et ça peut être une influence positive, parce que tu peux inspirer, donner des idées aux gens, leur faire découvrir de nouveaux lieux. On a une chance incroyable dans ce métier.

Vous parlez de profession, c’est un métier aujourd’hui, l’influence ?

Complètement.

Une…