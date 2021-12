Portrait : Ilan Benhaïm, Start me up!

Nous avons rendez-vous à 15h. Ilan Benhaïm est là dix minutes avant. Ilan est ponctuel. Il est précis. Il est poli. De cette politesse qu’on ne feint pas. En d’autres temps on aurait pu écrire que sa poignée de main est ferme, mais le Covid est passé par là, alors c’est le check du coude qui est ferme et précis. Le regard est franc. Le serial entrepreneur de père marocain et de mère autrichienne à la réussite flamboyante fait partie de ceux qui n’ont pas besoin de faire les choses de manière ostentatoire. Aucun signe extérieur de richesse. La montre ne brille pas. Mais elle est ultra-connectée. Pas de sigle sur les vêtements mais des coupes impeccables. Même les cheveux décoiffés ne le sont pas que par hasard. Il y a une maîtrise chez ce passionné aux parcours hors normes.

Une rencontre providentielle

Son aventure professionnelle a…