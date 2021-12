Les packs de Qitab : réussir sa vie professionnelle

L e pouvoir de la volonté

Nous pouvons vaincre la plupart des problèmes sérieux auxquels nous sommes confrontés dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle grâce au self-control. La force de la volonté est un élément indispensable pour comprendre notre comportement.

Convainquez qui vous voudrez

Convaincre l’autre est un exercice difficile. Entraînez-vous à convaincre votre auditoire, à attiser l’intérêt d’un client potentiel, à improviser face aux questions…

Le bon moment

Notre vie est une succession de réponses à la question “quand” : à quel moment se réorienter professionnellement ? Annoncer une mauvaise nouvelle ? Se marier ? Synthèse des dernières recherches en psychologie, en biologie et en neurosciences, faites du temps votre allié.

La vérité sur ce qui nous motive

Le secret de la performance, c’est le besoin profondément humain d’apprendre, de créer et de s’améliorer sans cesse. Objectifs : autonomie, être bon dans ce que l’on fait et, surtout, donner un sens à sa vie.

Ne coupez jamais la poire en deux

Ce livre liste une série de principes, de tactiques et de stratégies émotionnelles et communicationnelles capables de désarmer l’interlocuteur le plus récalcitrant ou le plus retors, dans toutes les formes de négociation.

Pack : Réussir sa vie professionnelle. Commandez ce pack au prix de 599 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60