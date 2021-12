Les packs de Qitab : Transformez votre quotidien

T a deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une…

La routine tue les plus courageux. Quand on a l’impression qu’on file le vrai bonheur, il nous semble parfois que quelque chose manque. Avec ce roman, l’auteure crée une fiction attachante enrobée de pédagogie, autour d’un thème qui lui est cher : l’art de transformer sa vie pour trouver le chemin du bien-être et du bonheur.

La guérison des 5 blessures

L’auteure partage ses nombreuses découvertes professionnelles et expériences personnelles qui guideront les personnes à la recherche de moyens concrets pour guérir leurs souffrances. Les lecteurs apprendront à reconnaître les mécanismes des blessures et à mieux cerner quand celles-ci sont activées, afin de prendre conscience des innombrables occasions où l’ego dirige leurs pensées, leurs paroles et leurs actes.

Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même

Le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice : cinq blessures fondamentales à l’origine de nos maux qu’ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. De la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour grandir.

Pack : Transformez votre quotidien, éditions Pocket. Commandez ce livre au prix de 319 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60