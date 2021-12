Les packs de Qitab : Sagesses et bon sens

P our un pouvoir altruiste

Comment introduire davantage de bienveillance au cœur de nos systèmes économiques et sociaux qui, chaque jour, produisent plus de déséquilibres et d’exclusions ?

Réfléchissez et devenez riche

Comment assimiler et appliquer les principes qui vous permettront de faire fortune et d’atteindre les buts que vous vous êtes fixés.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Ikigai

D’après les Japonais, nous possédons tous un ikigai, une raison d’exister, qui nous pousse à nous lever chaque matin et à être acteurs de notre vie.

Les quatre accords toltèques

Les Quatre Accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d’amour.

Pack : Sagesses et bon sens, éditions Pocket et J’ai Lu. Commandez ce livre au prix de 419 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60