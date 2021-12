Les packs de Qitab : Positivez et apaisez votre quotidien

Apprendre la méditation pleine conscience, réenchanter son quotidien pour atteindre le bonheur, acquérir les clés pour penser positivement

52 façons de pratiquer la pleine conscience

La pleine conscience réduit le stress et l’anxiété, et améliore la santé et la qualité de vie. 52 pratiques simples pour apprendre à ajuster sa posture, à manger en pleine conscience, à savoir attendre…

S’émerveiller comme Le Petit Prince

Cet ouvrage amène le lecteur à déployer son potentiel, à s’élancer librement vers une existence pleine et heureuse. Faites de votre vie un émerveillement.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

C’est pas (si) compliqué ! Mes astuces pour positiver le quotidien

Quelques bons réflexes à acquérir, de tout petits changements dans votre façon de percevoir les choses et trois ou quatre bonnes lectures vous feront aisément voir la vie du bon côté.

Pack : Positivez et apaisez votre quotidien, éditions J’ai Lu. Commandez ce livre au prix de 339 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60