Ghita Bahmad, l’ingénieure marocaine qui fait pousser des fruits et des légumes dans le désert émirati

Dans une tour de 2,40 mètres, on met 264 plants. Dans une salle avec 48 tours, on peut donc produire pas moins de 50 tonnes de fruits et légumes par an !”, s’enthousiasme Ghita Bahmad.

Lancée en 2019 au Canada, où la jeune femme de 33 ans a obtenu un bac+5 en génie alimentaire, sa structure a surfé sur la vague de la culture hors-sol de cannabis, légale dans ce pays nord-américain. Aux Émirats, elle s’intéresse aujourd’hui uniquement aux fruits et aux légumes, mais les équipements sont les mêmes. En mode start-up, elle est associée avec son père, Mbarek Bahmad, également ingénieur, ainsi qu’avec un autre partenaire, Yannick Lessard.

Époux de l’une de ses amies canadiennes, ce dernier est familier du secteur. Après avoir essaimé à la suite de la légalisation de la marijuana en 2018, les fameuses colonnes blanches ont commencé à accueillir des fraises, des tomates cerises, plusieurs sortes de laitue…