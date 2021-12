Avec sa nouvelle solution Vision AI Assistant, AVEVA transforme dynamiquement les flux d’images en informations industrielles exploitables.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Conçue pour les environnements industriels à faible temps de latence, la solution Vision AI Assistant s’appuie sur l’apprentissage profond (deep learning) pour former et déployer des modèles d’intelligence artificielle opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le but d’améliorer la connaissance de la situation et d’aider les opérateurs à se focaliser sur la tâche à accomplir sans être dans l’obligation de surveiller en permanence les flux d’image diffusés en temps réel.

Vision AI Assistant aide les entreprises à améliorer leurs activités, le niveau de qualité et les capacités de maintenance dans leur environnement industriel en utilisant des caméras pour identifier des anomalies visuelles, évaluer la qualité et surveiller activement la production dans l’optique d’optimiser le niveau d’efficacité et d’améliorer la durabilité des process. Les principales applications de ce produit sont les suivantes :

Une caméra numérique standard peut être associée à Vision AI Assistant pour contrôler la qualité, par exemple en analysant la qualité des liquides de traitement de l’eau, en jaugeant le niveau de remplissage d’une trémie, ou en identifiant les articles défectueux sur une ligne de production.

Vision AI Assistant peut également scanner les flux d’images enregistrés par des caméras thermiques ou infrarouge pour permettre aux opérateurs de découvrir des défauts visuels. À titre d’exemple, la localisation de fuites d’air comprimé ou de liquides réduira les défaillances et les pertes d’efficacité, tandis que l’identification de points chauds empêchera toute surchauffe des équipements critiques d’un data center.

Cette solution basée sur l’intelligence artificielle aide aux activités de maintenance en surveillant de façon continue les usines et les machines industrielles, ainsi qu’en diagnostiquant les problèmes menaçant des équipements plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant la panne.

« La solution Vision AI d’AVEVA surveille et analyse la chaîne d’entraînement principale de 1,5 km dont dispose notre usine connectée de Lexington (Kentucky) où sont fabriqués des tableaux électriques » explique Kenneth Labhart, Innovation Leader – Global Supply Chain North America de Schneider Electric. « En cas de panne de cette chaîne, c’est l’ensemble de notre usine qui est à l’arrêt, ce qui arrive généralement quelques fois par an. La solution Vision AI a déjà détecté à deux reprises des problèmes précoces sur des tronçons de cette chaîne, ce qui nous a permis d’intervenir de façon proactive. Nous évitons ainsi les interruptions de service non planifiées qui pénalisent nos recettes et envisageons d’élargir l’utilisation de ce système à base d’intelligence artificielle. »

« Cette technologie révolutionnaire transforme les activités industrielles en exploitant la puissance de l’intelligence artificielle » déclare Jim Chappell, Global Head of AI and Advanced Analytics chez AVEVA. « En optimisant et en améliorant les processus, Vision AI Assistant assure des gains de temps, réduit le volume de déchets et abaisse les coûts. Les caméras peuvent également être utilisées dans des zones difficilement accessibles pour des raisons de sûreté et de sécurité, laissant ainsi toute latitude aux opérateurs pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée au lieu de surveiller en permanence des flux d’images diffusés en temps réel. »

La solution Vision AI Assistant est proposée sous forme d’extension exclusive aux utilisateurs de l’AVEVA System Platform dans le cadre de l’abonnement AVEVA Flex. Ce programme flexible de paiement et d’utilisation couvre toutes les combinaisons de solutions AVEVA déployées sur le cloud, sur site et hybrides, facilitant ainsi l’achat, l’utilisation et la gestion des licences.