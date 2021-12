Documentaire : “Sogno Azzurro”, le rêve devenu réalité de la sélection italienne de football

Musique dramatique. Les joueurs défilent devant la caméra comme des acteurs, en plein casting, dont le destin n’est pas encore connu. Ils vont devoir se battre pour devenir les héros, non pas d’un film, mais d’une nation toute entière, l’Italie. Manuele Mandolesi, le réalisateur du documentaire, scrute leurs moindres gestes, filme leurs angoisses, leurs moments de réflexion et d’extase. 11 juillet 2021. Gianluca Vialli, ancien joueur et actuel membre du staff de la sélection italienne, est face caméra. Toute la scène se déroule derrière son dos. Il ne veut pas voir la séance des tirs au but entre l’Italie et l’Angleterre. Le joueur anglais Bukayo Saka tire le dernier penalty, le gardien italien Gianluigi Donnarumma l’intercepte. Cris de délivrance. Vialli se retourne et étreint Roberto Mancini, le sélectionneur de l’équipe et son ami. L’Italie est championne d’Europe après une longue attente : son dernier titre dans cette compétition remontait à 1968

Mancini le devin