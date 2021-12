“Drogues, toxicomanie et criminalité” : dangereuses addictions par Mohamed Ben Amar

La consommation de drogues a divers effets préjudiciables sur le consommateur, dont notamment la toxicomanie et la criminalité.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Ce livre dresse un portrait des propriétés des principales substances psychoactives et décrit en détail le phénomène de la toxicomanie. Il s’attarde sur les drogues criminogènes directes par excellence que sont l’alcool, les amphétamines, la cocaïne et la phéncyclidine (PCP), tout en étudiant les effets des drogues criminogènes indirectes.

Enfin, le livre analyse en profondeur les types de rapports entre drogues et criminalité, conduisant ainsi l’auteur à présenter ses réflexions et conclusions.

«Drogues, toxicomanie et criminalité»

Mohamed Ben Amar 600 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Ce manuel s’adresse non seulement aux juristes et professionnels de la santé, mais aussi à toutes les personnes soucieuses de comprendre la relation complexe entre drogues, toxicomanie et criminalité. Tout en conservant une rigueur scientifique, le livre est écrit dans un langage vulgarisé afin d’être accessible à tous les lecteurs.

Drogues, toxicomanie et criminalité, de Mohamed Ben Amar, éditions Yvon Blais (2020)

Commandez ce livre au prix de 600 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60