Discrimination : les hôteliers peuvent-ils refuser l’accès aux femmes non accompagnées ?

De plus en plus de voix s’élèvent contre la pratique de certains hôteliers consistant à refuser d’accueillir les femmes non accompagnées. Cette semaine, les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation des militants pour les libertés individuelles et l’inquiétude de l’industrie hôtelière.

Par Leila Chik