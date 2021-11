[Pause_R] L’intelligence artificielle est-elle intelligente ?

Deuxième épisode de Pause_R, le podcast mensuel de mise à disposition des savoirs. Au menu : l’intelligence artificielle est-elle intelligente ?

Notre époque confie de plus en plus de tâches à l’IA. Si l’IA permet des progrès scientifiques spectaculaires, la question de son utilisation et de l’éthique reste posée. Quel est son fonctionnement ? Quels sont les implications, les avantages et les inconvénients de son utilisation ? Faut-il former au numérique les utilisateurs, mais aussi les programmeurs ?

Pour répondre à ces questions, Murtada Calamy reçoit Rachid Guerraoui, professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne où il dirige le laboratoire d’algorithmique distribuée. Il a notamment été élu professeur au Collège de France, a enseigné au MIT et est membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement. Autre invité de marque : Dominique Cardon, professeur de sociologie à Sciences Po Paris, et directeur du MediaLab.