Younes Lazrak : “La haine il y en a toujours, même si je dis que j’aime les pommes de terre dans le couscous”

Smyet bak ?

Mohamed.

Smyet mok ?

Nadia.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Nimirou d’la carte ?

A377860.

C’est quoi exactement Jawjab? Un incubateur? Un média? Une boîte de production?

Un peu de tout ça. C’est un studio créatif qui rassemble tous ces métiers et qui est parti de la volonté de Nabil Ayouch de libérer la parole des créateurs de contenu et celle de certaines minorités sur certains sujets. C’est vraiment notre credo : donner la voix à ceux qui en ont besoin. Il fallait les aider à créer du contenu, en faisant ça on devient une boîte de production, puis les aider à diffuser ce contenu, donc on est devenus un média.

Un média travaille avec des journalistes, vous parlez plutôt de “créateur de contenu”…

Il n’y a pas de comparaison à faire, ce sont deux façons de faire différentes qui peuvent se croiser. Aujourd’hui, nous sommes nos propres créateurs de contenu. Un créateur de contenu peut être un réalisateur, un journaliste… ce n’est pas forcément un YouTubeur. C’est d’ailleurs un journaliste qui a été à l’origine du concept Frame[D] avec lequel on…