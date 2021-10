Abdelghani Youmni : “La crise du ‘coût de la vie’ est une réalité”

F aut-il craindre une inflation trop importante au Maroc ?

Si les prix s’emballent, ce n’est pas de l’inflation car rien ne prouve la corrélation entre inflation et consommation, l’inflation au Maroc est toujours une externalité négative de l’inflation par les coûts (hausse des coûts de production, ndlr) et de l’inflation importée. Le taux d’inflation a été de 1% en 2021 et serait de 1,2% en 2022, taux les plus faibles dans la région MENA et du continent. Je ne pense pas qu’il faille craindre les scénarios inflationnistes des années 1980, l’inflation est maîtrisée depuis plus de trente ans. Mais, si elle demeure encore faible, elle est surtout la conséquence d’une croissance atone qui ne stimule pas la consommation et ne crée pas suffisamment d’emplois. Qui plus…