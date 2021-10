Pass vaccinal :premiers effets secondaires d'une mesure controversée

Obliger ou inciter à la vaccination ? Vingt mois après le début de la pandémie, le Maroc sous Covid-19 se voit maintenant confronté à cette dualité. En instaurant l’obligation du pass vaccinal à partir du 21 octobre, le gouvernement a décidé de conditionner les déplacements entres villes et régions, ainsi que l’accès aux différents services publics et lieux non essentiels à la présentation de ce document, qui atteste que l’usager s’est bien fait vacciner. “Le principe de précaution impose un allègement des mesures restrictives pour les personnes vaccinées, qui sont aujourd’hui en majorité”, justifiait le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, le 25 octobre lors de son grand oral devant la Chambre des représentants. Une première mesure aussi forte que soudaine, dont le principal effet s’est déjà fait ressentir dans les centres de vaccination et vaccinodromes.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Une “grande adhésion”, saluée par le gouvernement dans un communiqué…