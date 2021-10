Ahmed Massaia : “Il n’y a pas de théâtre sans spectacle, et pas de spectacle sans public”

De Tayeb Saddiki à Bousselham Daif, de Ahmed Tayeb El Alj à Jouad Essounani, la création théâtrale marocaine semble avoir subi nombre de changements.

Le théâtre reste très marginalisé par rapport aux autres disciplines artistiques, qui bénéficient d’une meilleure visibilité… Pourquoi, selon vous ?

De là à parler de rupture ? C’est la question que pose le travail d’Ahmed Massaia, ancien directeur de l’ISADAC, spécialiste du théâtre et auteur de Répertoire du théâtre marocain (2012), qui examine en détail un demi-siècle de théâtre au Maroc. Avec son dernier essai, Un théâtre de rupture, ce féru de dramaturgie raconte ses années d’expérience et d’observation et décortique les obstacles que connaît la création théâtrale, entre désintérêt général et laisser-aller des acteurs du milieu.

Le théâtre a toujours été perçu comme un art superfétatoire, mais aussi, paradoxalement,…