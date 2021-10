Karim Cheikh : “Malgré la crise, l’intérêt pour la plateforme aéronautique nationale est resté intact”

L e secteur aéronautique a-t-il réussi à récupérer son niveau d’activité d’avant la pandémie ?

Pas encore, mais il faut savoir qu’avant la crise le secteur aéronautique représentait à lui seul près de 140 entreprises, pas moins de 20.000 emplois directs et indirects, un chiffre d’affaires à l’export de presque 2 milliards de dollars par an, une croissance qui tournait entre 17 à 20% et un taux d’intégration locale passé de 17 à 38% entre 2014 et 2019. Dès le début de la pandémie, le mot d’ordre a été la sauvegarde de l’emploi. Le plan de relance a été activé très rapidement. Dans le monde entier, l’activité du secteur aéronautique a décroché de 40 à 50% en moyenne, avec une perte d’emploi qui s’élève…