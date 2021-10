France-Maroc : visas, laissez-passer et chantage ?

Mardi 28 septembre, 8 h 46, l’annonce tombe comme un couperet : la France divise par deux l’octroi de visas aux ressortissants marocains et algériens, et réduit de 30 % ceux accordés aux Tunisiens. C’est au micro de Sonia Mabrouk, sur Europe 1, que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, confirme la décision française : “Je vous confirme cette information, cette mesure qui a été prise. En 2018, nous avons adopté la loi Asile et Immigration (…). Et le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c’est le fait que des pays refusent les laissez-passer consulaires. À partir de là, on a eu un dialogue avec certains pays du Maghreb, puis des menaces. Et aujourd’hui on met ces menaces à exécution”, a-t-il expliqué.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Cette mesure, effective “d’ici quelques semaines”, aurait donc été prise…