Comme un chien : “Bel abîme”  de Yamen Manaï

Laissez-moi vous dire : depuis que j’ai ouvert les yeux sur ce monde, je le sens peser sur moi de son poids injuste, et je m’y suis habitué. Alors vos charges lourdes, vous pouvez vous les mettre où je pense.” C’est sur ce dialogue au ton amène entre un jeune adolescent et son avocat que s’ouvre le quatrième roman de Yamen Manaï. Le jeune homme est incarcéré pour avoir tiré sur son père, sur le maire et sur le ministre de l’Environnement qui s’en étaient pris à sa chère Bella. Il raconte son geste, qu’il assume pleinement, et crie sa rage contre son monde, violent et verrouillé de faux-semblants.

Cri de rage

À quinze ans, il se sent “vieux de mille ans”. Les copains du collège qui d’ailleurs ne mène à rien ? Des “enflures” et des hypocrites. Les islamistes ? “Des enculés comme les autres”. Son père ?…