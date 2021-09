Direction générale des Ports et de la Marine marchande : Amane Fathallah, la plus bretonne des Marocaines

Amane Fathallah a obtenu en 1996 un doctorat en aménagement des littoraux à l’Université de Bretagne occidentale, avant d’occuper plusieurs postes importants en France. Elle a commencé par travailler pour la Société navale française de formation et de conseil (Navfco, intégrée par la suite à Défense conseil international, une société militaire privée dont l’État est actionnaire à près de 50 %).

Au bout de six mois, elle a proposé un cours pour former des ingénieurs au domaine maritime. Elle a ensuite accompagné ses étudiants en stage et découvert les chantiers, avant de devenir responsable pédagogique et de coordonner tout le cursus. Elle est rentrée au Maroc à la fin des années 2000.

