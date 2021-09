Présidence des régions : un monopole Istiqlal-RNI-PAM ?

Une fois encore, c’est le ministère de l’Intérieur qui annonce la couleur en fixant, le 11 septembre, la date limite de dépôt des candidatures. Ce sera le mercredi 15 septembre. Quant au délai de convocation des membres des conseils de région et d’élection officielle des présidents et adjoints, il s’étendra du 16 au 25 septembre. Le RNI est arrivé en tête des élections régionales du 8 septembre avec 196 sièges sur 678, suivi de l’Istiqlal (144), du PAM (143), de l’USFP (48), du MP (47), de l’UC (30) et du PPS (29). Le PJD a fini huitième avec 18 sièges régionaux. Le reste des partis politiques totalise 23 sièges. Comme aux législatives, c’est le trio RNI-Istiqlal-PAM qui a mené la danse dans les 12 régions. Les 678 différents conseillers régionaux éliront les 12 présidents ainsi que leurs adjoints, en jouant des alliances entre leurs leaderships….

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail