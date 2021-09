Élections 2021 : jusqu’où ira le rapprochement PJD-PAM ?

L’espace d’une phrase distillée en conclusion de son entretien avec le journaliste arabophone Moustafa Elfanne, Abdellatif Ouahbi a remis au goût du jour l’éventuelle alliance entre le parti Authenticité et modernité (PAM) et le parti de la Justice et du développement (PJD).

“Aucun gouvernement ne pourra résister longtemps face à une alliance entre le PJD et le PAM dans l’opposition” Abdellatif Ouahbi, SG du PAM

Celui qui préside aux destinées du parti du tracteur depuis février 2020 s’est dit prêt à se ranger dans l’opposition aux côtés du PJD, face à la possible victoire du Rassemblement national des indépendants (RNI), qu’il accuse ouvertement “d’inonder la scène politique avec de l’argent” . Et de menacer : “Aucun gouvernement ne pourra résister longtemps face à une alliance entre le PJD et le PAM dans l’opposition.” De là…