De l’American dream à Dubaï : Hanane Benkhallouk, une “business-leader” marocaine

Aux termes de businesswoman ou businessman, Hanane Benkhallouk préfère celui, générique, de “business-leader”. Au delà du genre, elle insiste en effet sur le même caractère humain qui doit prévaloir.

Fondatrice de l’entreprise Tawazoun – équilibre en arabe –, la Casablancaise est également partenaire du site executive-women.me, et collabore avec des références comme Impact Hub Dubaï, Fitch Learning, ou encore Intelak Incubator et Grankraft Industries L.L.C. Elle est lauréate de plusieurs prix décernés notamment par Leadership Excellence Award (2018) et le Middle East Excellence Awards Institute (2019). Interview.

