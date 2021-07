Dans la bibliothèque de Bichr Bennani 

Fondateur de Tarik éditions, Bichr Bennani nous parle de quatre livres coup de cœur dans sa bibliothèque.

1. Le syndrome de la dictature, de Alaa El Aswany

2. L’état d’Israël contre les juifs, de Sylvain Cypel

“Un essai très clair, étayé de plusieurs faits et événements historiques précis sur comment se sont fabriquées les dictatures, aussi bien dans les pays arabes qu’en Occident. On commence par faire taire les voix dissidentes en les récupérant dans le giron du pouvoir, puis on s’attaque aux médias pour qu’ils ne parlent que le langage officiel et ainsi de suite… Jusqu’à établir une analyse clinique de la dictature. Il s’agit d’un livre très révélateur et démonstratif de ce que nous vivons tous dans de multiples pays à l’heure actuelle, et peut-être bien plus encore demain. Un essai à lire et à méditer profondément et de toute urgence !”