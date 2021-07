Faïçal Tadlaoui : “Les gens croient qu’on gagne de l’argent dans les médias,  ce qui est faux”

Smyet bak ?

Hassan.

Smyet mok ?

Naima, allah yerhamha.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Nimirou d’la carte ?

BE647273.

Journalisme, animation, rock, communication d’entreprises… que faites-vous au juste ?

Je suis entrepreneur dans le milieu des médias depuis très longtemps. Cela me permet d’être un observateur de tout ce qui se passe dans ce pays depuis quinze ans, mais je ne suis pas un journaliste. Un journaliste doit adopter des techniques bien particulières, vérifier l’info, la croiser, etc. Un journaliste tisse un réseau, analyse l’information et doit être objectif.

“C’est justement par respect pour le métier de journaliste que je refuse de me définir en tant que tel” Faiçal Tadlaoui

La radio d’entreprise, c’est de la vraie radio ?

Moi, je n’ai rien d’objectif. Le mythe de l’objectivité du journaliste, je ne l’ai pas. C’est justement par respect pour le métier que je refuse de me définir en tant que tel.

C’est encore plus une radio qu’une radio. On produit plus de contenu dans une radio d’entreprise que ce qu’on peut faire à la radio… et j’ai été pendant dix…