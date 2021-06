[Le Scan] Recrutement de médecins étrangers : une fausse bonne idée ?

Ce sont 32.000 médecins qui manquent à l’appel au Maroc, selon les normes basiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un déficit qui va s’accentuer avec le chantier de la généralisation de la couverture médicale et le vieillissement de la population.

Remède miracle : l’arrivée de médecins étrangers ? C’est en tout cas le sens du projet de loi n° 33.21 modifiant et complétant la loi 131.13 relative à l’exercice de la médecine. Que dit ce texte ? Quels en sont les enjeux ?

Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Mohamed Berrada, journaliste de la rédaction, et Dr Tayeb Hamdi, chercheur en politiques et systèmes de santé, président du Syndicat national de médecine générale et vice-président de la Fédération nationale de la santé.