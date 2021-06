Maroc-Palestine : le leader du Hamas au chevet du parti de la Lampe ?

L’invité-surprise a mis un point d’honneur à aborder d’emblée le quiproquo : “Ma visite (au Maroc) se fait sous les auspices du roi Mohammed VI, avec l’accueil chaleureux du peuple marocain.” À la primature, cet après-midi du mercredi 16 juin, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, élude les premières interrogations cernant sa venue. Quelques heures plus tôt, le leader du mouvement islamiste palestinien posait le pied au Maroc, accompagné d’une poignée d’hommes formant sa garde rapprochée au sein de son bureau politique. Parmi eux, le numéro deux et ancien chef du mouvement de 1992 à 1996, Moussa Abou Marzouk, ainsi que le chef adjoint du Hamas, Khalil al-Hayya. Le temps de quatre jours dans le royaume, la délégation a serré des mains et rencontré un panel d’hommes et de femmes issus de la sphère politique et associative. Ministres, chefs de partis et des chambres du Parlement, députés ou encore figures…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail